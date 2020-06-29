شكرا لقرائتكم خبر عن عماد زيادة ينضم إلى فريق عمل مسلسل "نسل الأغراب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم الفنان عماد زيادة إلى فريق عمل مسلسل "نسل الأغراب" الذى يجمع بين النجمين أحمد السقا وأمير كرارة في موسم رمضان المقبل ومن تأليف وإخراج محمد سامي وإنتاج سينرجي وتنتمى أحداثه في إطار الدراما العصيدية .

ويعد التعاون الثانى بين كل من عماد زيادة ومحمد سامي والسقا حيث تعاونا قبل ذلك في مسلسل "ولد الغلابة" العام الماضى .

ويتعاون أحمد السقا وأمير كرارة فى عمل درامى لأول مرة فى التليفزيون، للمنافسة فى دراما رمضان موسم 2021، وتدور أحداثه فى أجواء الصعيد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى ومن إنتاج سينرجى.

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واحتفل الفنان عماد زيادة فى شهر سبتمبر الماضى باستقباله مولودة جديدة أطلق عليها اسم (تاليا)، حيث حرص على تسجيل تلك اللحظة من خلال عدة صور ظهر فيها وهو يحملها بصحبة زوجته فور خروجها من العمليات احتفالاً بتلك المناسبة.

كان الفنان والمنتج عماد زيادة قد أبرم تعاقد مع رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية رجل الأعمال تامر مرسى، للحصول على حق عرض مسرحية "أهلا رمضان"، من بطولة الفنان محمد رمضان، عبر قنوات إعلام المصريين.

جدير بالذكر أن آخر أعمال عماد زيادة هي مشاركته أحمد السقا فى مسلسل (ولد الغلابة)، كما اشتهر قبلها من خلال مشاركته مع محمد رمضان فى أكثر من عمل مثل مسلسل (الأسطورة)، و(نسر الصعيد) بالإضافة إلى مشاركته فى مسلسل (استاذ ورئيس قسم) مع الزعيم عادل إمام.