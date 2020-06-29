شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب توفيق يستعد لتسجيل أغنية "هلت الأفراح" من كلمات هانى الصغير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب إيهاب توفيق لتسجيل أغنية جديدة "سينجل" بعنوان "هلت الأفراح"، من كلمات هانى الصغير، وألحان الراحل أشرف سالم، ومن المقرر أن يتم طرحها خلال الأيام المقبلة.

وقال مؤلف الأغنية هاني الصغير لـ"الخليج 365"، أن إيهاب توفيق يقدم هذه الأغنية بشكل جديد وتحمل الطابع العاطفي

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وقد تكون مفاجأة للجمهور، معربا عن أمنياته أن تنال إعجاب الجمهور عند طرحها.

من ناحية أخرى انتهى النجم إيهاب توفيق من تسجيل أغنية من عدد كبير من نجوم جيله وهم حميد الشاعري، ومصطفى قمر، وهشام عباس، والتى تحمل اسم "زحمة الأيام"، وهى من كلمات الشاعر الراحل سامى العجمى، وألحان الراحل أشرف سالم، وتوزيع نديم الشاعرى.

يذكر أن آخر أعمال إيهاب توفيق قدم فى شهر رمضان الماضى، دعاء دينى بعنوان "يارب" كلمات أحمد عبد الله، وألحان الراحل أشرف سالم، وتوزيع أحمد عبد العزيز، وسبقه كليب بعنوان "أبويا وأمي" من كلمات رضا المصري وألحان وتوزيع فارس فهمي، ومن إخراج فارس فهمي عبد الحميد.