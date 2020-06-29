شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا تؤكد احترامها للسعودية: المملكة تدعم لبنان في جميع الأصعدة والان مع تفاصيل الخبر
وقالت اللفنانة إليسا عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" منذ قليل: "أنا معروف رأيي ومواقفي ما بتحمل جدل، ومعروف كمان احترامي للمملكة العربية السعودية وقدي بتدعم لبنان ع كل الأصعدة، وآلاف اللبنانيين بيشتغلو فيها. هيدا موقفي وما حدا يفسرو متل ما بدو أو يفوت بزواريب ضيقة لتحويرو".
يأتي ذلك بعدما تداول مغردون عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تغريدة مسيئة للمملكة العربية السعودية قالوا إن إليسا وضعت عليها علامة "إعجاب" ، إلا أن الكثيرين اعتقدوا أن لن تقصد ذلك، فيما هاجمها البعض.
وفي وقت سابق، علقت الفنانة اللبنانية إليسا على الأوضاع التى يشهدها لبنان مجددا، مؤكدة أنه قد خاب أملها كثيرا في الرئيس اللبناني ميشال عون، وكذلك في جبران باسيل والسيد حسن وأناس آخرين تم غلسهم دماغهم.
وقالت الفنانة إليسا عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" منذ قليل: "أنا أكيد خاب أملي كتير بالرئيس عون وجبران باسيل والسيد حسن وغيرن وغيرن، بس خاب أملي أكتر بشوية ناس مغسول دماغن لدرجة الهبل، برافو عليكن، ونيالكن عندكن كرامة بتاكلو وبتشربو قد ما بكن بس ما تنسو انو في ناس ماتت من الجوع وراح لبنان من ورا جهلكن".
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