هانى سلامة: شعب مصر له تاريخ ومتماسك واختبر من آلاف السنين وسيظل صامدا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استضافت المؤسسة المصرية الأمريكية بكاليفورنيا، منذ قليل، وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم في حوار مفتوح مع عدد من الشخصيات المصرية البارزة بالولايات المتحدة، ويشارك في الحوارالدكتور فاروق الباز وسيدة الأعمال المصرية الأمريكية ليلى بنس والفنان هاني سلامة.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، دور القوى الناعمة والفن ورسالتها، مشيرة إلى الدور الذى لعبه مسلسل الاختيار مؤخرا، موضحة أن الوزارة قامت بترجمة آخر 3 حلقات من المسلسل باللغة الإنجليزية، قائلة: "المسلسل عمل روح جميلة كلنا كنا بنعيط واحنا شايفين المنسى في آخر 3 حلقات".

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ومن جانبه قال الفنان هانى سلامة: "طول عمرى على المستوى الشخصى بفتكر إنى ممثل وقت التصوير بس ووقت الشغل، غير كدة بحب أعيش الحياة بشكل طبيعى وبحب أعيش الحياة الأسرية".

وأضاف الفنان هانى سلامة، أن أفضل ما قدمه مسلسل الاختيار وفيلم الممر هو تأثيره على الجيل الصغير، قائلا: "بنتى الصغيرة اللى عندها 9 سنين كانت بتتفرج على المسلسل ومبسوطة بيه جدا"، مؤكدا أن الفن يقدر يوصل أى رسالة بسلاسة وبساطة، مشيرا إلى أن مصر يحاك ضدها مؤامرات من جهات مختلفة وعندنا شعب عظيم في المقام الأول وقيادة حكيمة ورشيدة وشعب مصر له تاريخ ومتماسك واختبر من آلاف السنين وصامد وسيظل صامدا.