شكرا لقرائتكم خبر عن السيناريست أحمد عبد الله يرشح رغدة وسميحة أيوب لفيلم "ليلة العيد " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف السيناريست أحمد عبد الله أنه يقوم حالياً بالتحضير لفيلم سينمائي جديد يحمل اسم" ليلة العيد "، مع المخرج سامح عبد العزيز، حيث يعود الثنائى للتعاون مجدداً بعد نجاحهما فى "الفرح "، و"كبارية".

وقال أحمد عبد الله لـ"الخليج 365": أن الفيلم يناقش قضية قهر المرأة ويعتمد على 6 بطلات نساء، مشيرا إلى أن العمل ينتمى لنوعية أفلام اليوم الواحد، ومن المقرر أن يتم ترشيح كلا من الفنانة رغدة، والفنانة سميحه أيوب للاشتراك في الفيلم حتي الأن.

يذكرأن آخر أعمال السيناريست أحمد عبد الله فيلم "شنطة حمزة" من بطولة حمادة هلال، ويسرا اللوزى، وضياء الميرغنى، ومحمد ثروت، وأحمد فتحي، وبيومي فؤاد، وسامية الطرابلسي، ومحمد متولي، ومن إخراج أكرم فاروق.

تدور أحداث الفيلم فى إطاراجتماعى كوميدى، حول نصاب محترف يجسد شخصيته حمادة هلال، يقع فى غرام فتاة ذات شخصية قوية، كانت تعمل مع إحدى العصابات الشهيرة بالنصب، وتبدأ المفارقات فيما بينهما.