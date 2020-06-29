شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين تعلن نيتها التعاون مع محمود الخيامي: هنعمل حاجة مع بعض قريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن استعدادها للتعاون مع الملحن محمود الخيامي خلال الفترة المقبلة، وذلك بعدما أكد الأخير تضامنه ودعمه لها.

وقال الملحن محمود الخيامي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كنت بتفرج علي برنامج تخاريف للصديقة وفاء الكيلاني وكانت مستضيفة الغالية شيرين عبد الوهاب.. كانت بتسألها وفاء مين من الملحنين تاخديه معاكي في الميكروباص وقالت مش حاسة إن فيه ملحن واخد شيرين هدف وبيشتغل ومركز عشانها!.. أنا مش معاكي يا شيري.. انتي بس تشاوري وأول الناس الخيامي".

وأضاف: "شيرين أخت وصديقة من عمر وأنا زي ما قولت وبقول إني جاهز ومستني التعاون ده وإن شاء الله حيكون فيه نجاح كبير بدون شك.. وكفاية دعمكم بعد رب العالمين.. إن شاء الله نتجمع قريب وننتج اللي يسعدكم ويفرحكم".

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