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شكرا لقرائتكم خبر عن صورة مرسومة لنبيلة عبيد في فيلم "شادر السمك" بتوقيع فنان عراقي والان مع تفاصيل الخبر
ونعت مؤخرا الفنانة نبيلة عبيد، الفنان الراحل الكبير حسن حسني، وقالت: "إحنا فقدنا فنانا عظيما ولابد أن نعزي أنفسنا وافتقدناه، حسن حسني كوميديان محترم غيابه هيأثر علينا كتير".
وقالت سابقا خلال مداخلة هاتفية فى أحد البرامج أن مسلسلها سكر زيادة الذي تم طرحه في رمضان الماضي تم تصويره خارج مصر، وعند ظهور جائحة فيروس كورونا، كان قد تبقى تصوير عدد قليل للغاية من المشاهد، فتم تصويرها، مشيرة إلى أن الشعب اللبناني يلتزم بالإجراءات الاحترازية بشدة، وكان عندما يقال لهم ألا يخرجوا ويصوروا لا يخرج أحد يصور ويمكثون في الفندق.
وأضافت الفنانة نبيلة عبيد: "أرجو من الشعب المصري أن يكون على قدر من الوعي في ظل انتشار فيروس كورونا، وبقولهم من فضلكم أنا بقالي أكتر من شهر ونصف قاعدة في البيت، حتى أخواتي مبشوفهمش، لأننا دلوقتي في الذروة ولازم كلنا نخاف على بعضنا وعلى نفسنا".
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