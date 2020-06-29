مخرج آخر أعمال عبلة كامل عن اعتزالها: "منقطعة منذ فترة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _ هاني صابر :

ترددت أنباء خلال الساعات الماضية، عن اعتزال الفنانة الكبيرة عبلة كامل التمثيل.

ونفى مصطفى الشال، مخرج مسلسل "سلسال الدم" _ آخر أعمال عبلة كامل، في تصريحات خاصة ل"الخليج 365" معرفته بأي تفاصيل حول إعتزال الفنانة عبلة كامل التمثيل من عدمه.

وقال الشال: "عبلة كامل منقطعة منذ فترة، ومبتكلمش أي حد، وهى وقت التصوير حاجة، وبعد التصوير حاجة تانية خالص، واللي بتحتاجه بتكلمه على التليفون".

وأضاف: "بعد ما ينتهي تصوير العمل، بتكون بعيدة عن كل الناس، ودي حياتها الخاصة والشخصية التي اعتادت عليها، ولم تتحدث معي عن قصة اعتزالها التمثيل".

يذكر أن، آخر أعمال الفنانة الكبيرة عبلة كامل، كان الجزء الخامس من مسلسل "سلسال الدم"، الذي عرض عام 2018، وشاركها البطولة كل من الفنانين رياض الخولي، أحمد بدير، رانيا فريد شوقي، أحمد سلامة، رامي وحيد، ضياء عبد الخالق، أميرة هاني، ومن تأليف مجدي صابر، وإخراج مصطفى الشال.