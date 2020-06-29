صور| أحلام بإطلالة جذابة في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

خضعت المطربة الإماراتية أحلام لجلسة تصوير جديدة، كشفت عنها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت أحلام في الصور بإطلالة جذابة، مرتدية فستانًا مخمليا، أمامها سيارة فارهة.

وخلال الفترة الماضية، التزمت أحلام بالإجراءات التي تتخذها الدول للحد من تفشي فيروس كورونا، وكانت تتواجد في منزلها وتستغل فترة العزل في التواصل مع جمهورها، إذ تشاركهم عدد من الوصفات الطبيعية، وتشاركهم تفاصيل يومها عبر "سناب شات".

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