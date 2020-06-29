راندا البحيري ليوسف الشريف: "هفضل أحترمك للأبد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _ هاني صابر :
حرصت الفنانة راندا البحيري، على توجيه رسالة إلى الفنان يوسف الشريف.
ونشرت راندا، صورة يوسف الشريف عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "هفضل أحترمك للأبد".
وكان الفنان يوسف الشريف، قد أثار حالة من الجدل الواسع بسبب بعض الآراء التي صرح بها عن القيود التي يضعها لنفسه في أعماله منها، رفض القبلات والأحضان والمشاهد الساخنة.
يذكر أن يوسف الشريف، قال في لقاءه مع الإعلامي رامي رضوان على قناة "دي إم سي"، إنه يضع ضوابط في عمله منذ 10 سنوات أو أكثر، ويقوم بكتابتها في عقود أعماله، بأنه يرفض المشاهد الساخنة، والقُبلات، وغيرها، لافتًا إلى أنه له مطلق الحرية في ذلك طالما أنه لا يضر غيره.
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