نادية الجندي تستمتع بالصيف وفيفي عبده بـ"أوف شولدر".. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

محمد عز

نشر الفنان محمد عز صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها وهو يستمتع بعطلته الصيفية .

ريهام سعيد

نشرت المذيعة ريهام سعيد صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت :"صباح الخير".

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مصطفى خاطر

نشر الفنان مصطفى خاطر صورة تجمعه بالفنان محمد عبدالرحمن، ظهرا فيها بنفس "التي شيرت"، وعلق :"صدفة غريبة".

نادية الجندي

نشرت الفنانة نادية الجندي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس صيفية من أمام البحر.

هاجر أحمد

نشرت الفنانة الشابة هاجر أحمد صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرامط، ظهرت فيها من أحد الأماكن الساحلية.

هنادي مهنا

نشرت الفنانة هنادي مهنا صورة "سيلفي"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بشعر كيرلي.

وليد توفيق

نشر المطرب اللبناني وليد توفيق صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها وخلفه البحر.

ميرنا جميل

نشرت الفنانة ميرنا جميل صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بـ"جمبسوت".

بدرية طلبة

نشرت الفنانة بدرية طلبة صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت :"صباح الخير على أحلى جمهور".

فيفي عبده

نشرت الفنانة فيفي عبده صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان "أوف شولدر" من أحد الأماكن الساحلية.