هكذا علقت رضوى الشربيني على تصريحات يوسف الشريف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

علقت المذيعة رضوى الشربيني على تصريحات الفنان يوسف الشريف الأخيرة، بشأن حقيقة وضعه بند في عقود أعماله الفنية، يرفض تقديم مشاهد وصفها بالساخنة، في حواره مع الإعلامي رامي رضوان، في برنامج "مساء Dmc".

وكتبت رضوى تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، قالت فيها: " فنان محترم و عنده مبادئ، وله فكره اللي هو حر فيه، هو حر، لا أجبر حد إنه يعمل زيه و لا أجبر حد إنه يتفرج عليه".

وكانت بعض المواقع نشرت، تصريحات يوسف الشريف، وقالت أنه اشترط عدم ملامسة النساء في أعماله، ويشترط كتابة هذا البند في عقود أعماله، وهذا ما نفاه "الشريف" اليوم عبر تدوينة، كتب فيها: "مش عارف إزاي كلمة (المشاهد الساخنة) اتحولت لـ(ملامسة النساء).. عموماً لازم نفترض حسن النية، وطبعاً المشهد ده أصلاً ملوش أي علاقة بالكلام ده.. ده مشهد عادي جداً وتخيل إن كل الدوشة دي بسبب تصريح من حساب مزور.. كذبوا الكذبة وصدقوها".

جاء ذلك ردا على تدوينة نشرها المذيع رامي رضوان، عبر حسابه على تويتر بخصوص هذا الأمر، قائلا: "‏عنونت بعض الصحف نقلا عن لقائي مع النجم يوسف الشريف الذي أذيع أمس.. أنه قال (أضع بنودا في عقود أعمالي لرفض ملامسة النساء).. والحقيقة أن سياق الكلام كان عن رفضه للمشاهد الساخنة في أعماله، ووضح ما يعنيه في الحوار"