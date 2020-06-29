"لسه محصلش نصيب".. شيرين توجه رسالة للملحن محمود الخيامي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _ هاني صابر :

حرصت الفنانة شيرين عبدالوهاب، على توجيه رسالة للملحن محمود الخيامي.

وكتبت شيرين، عبر حسابها على تويتر: "‏‎خيامي.. ربنا يخليك إنت فعلاً أخ.. يمكن لسه ما حصلش نصيب نشتغل مع بعض، بس إن شاء الله نعمل حاجة مع بعض قريب".

وكان الخيامي، قد وجه رسالة سابقة لشيرين عبر حسابه على تويتر، جاء فيها: "‏كنت بتفرج علي برنامج تخاريف للصديقة وفاء الكيلاني، وكانت مستضيفة الغالية شيرين عبدالوهاب

كانت بتسألها وفاء مين من الملحنين تاخديه معاكي ف الميكروباص وقالت مش حاسة إن فيه ملحن واخد شيرين هدف وبيشتغل ومركز عشانها، أنا مش معاكي يا شيري.. إنتِ بس تشاوري وأول الناس الخيامي".

وأضاف في تدوينة أخرى: "شيرين، أخت وصديقة من عمر، وأنا زي ما قلت وبقول إني جاهز ومستني التعاون ده وإن شاء الله.. هيكون فيه نجاح كبير بدون شك، وكفاية دعمكم بعد رب العالمين، إن شاء الله نتجمع قريب وننتج اللي يسعدكم ويفرحكم".