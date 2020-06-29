محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _ هاني صابر :

أعلن المخرج عمرو سلامة، عن إعادة صنع لقطة من مشهد الاستحمام في فيلم "الشيخ جاكسون".

وكتب سلامة، عبر حسابه على إنستجرام: "إجلالاً لأحد أفلامي المفضلة.. أعدت صنع لقطة من مشهد الاستحمام من فيلم (Her) في فيلم (شيخ چاكسون)".

وأضاف : "هذه عادة عندي، حيث في كل فيلم أخصص لقطة أو اثنين، كتحية لمخرجيني المفضلين أو أفلامي المفضلة".

يذكر أن، المخرج عمرو سلامة، يشارك على منصة نتفلكس، بمسلسل "ما وراء الطبيعة" وهو من بطولة أحمد أمين.

مسلسل "ما وراء الطبيعة" مأخوذ عن سلسلة روايات تحمل نفس الاسم للمؤلف المصري الراحل أحمد خالد ‏توفيق، من إنتاج شركة Netflix وتدور أحداث المسلسل في ستينات القرن الماضي، ويتناول قصة حياة طبيب أمراض الدم رفعت ‏إسماعيل الذي يجسد شخصيته بالمسلسل الفنان أحمد أمين، وما يتعرض له من أحداث خارقة للطبيعة يحاول ‏الكشف عنها ومواجهتها.‏

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عمرو سلامة: "اعتدت في كل فيلم تخصيص لقطة تحية لمخرجيني المفضلين" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.