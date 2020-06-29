تراند اليوم : فنانة شهيرة تدعم المثليين على طريقتها.. واتهامات الشذوذ تطالها

تعرضت الفنانة التركية بيرين سات لهجوم واسع وصل بعضها لحد الشتائم فور إعلانها عن دعم المثليين، وقامت بنشر علم قوز القزح الذي يرمز لهم ولميولهم.

وطالبت سات من الجميع احترام هذه الفئة من الناس، واحترام حقوقهم أيضًا، وعدم إيذائهم لأنهم يستحقون الحب، وعلقت:" هؤلاء يستحقون الحب دعونا نتركهم يعيشون كما يريدون، وتابعت:" لا لون للحب ولا الجنس".

وحظي موقف الفنانة التركية بالكثير من التعليقات التي غلبت عليها الهجوم والانتقادات الحادة، وصلت بعضها لاتهامها بالشذوذ أيضًا، لكنها لم تكثرت لأي من هذه التعليقات وتجاهلت الرد عليها.

كما دعا العديد من محبيها بأن لا تتدخل في مثل هذه القضايا المثيرة للجدل، لاسيما وأن التصريحات التي تتعلق بالمثليين قد انتشرت في الآونة الأخيرة بكثرة، وأثارت ضجة واسعة، فيما تعرض أغلب المؤيدين لهذه الفئة لهجوم حاد.

وتمنى المتابعون على بيرين سات أن تركز فقط على مشاريعها الدرامية، وأن لا تخرج تصريحاتها عن هذا الأطار الذي أبدعت فيه وفرضت نفسها بين نجمات تركيا، لافتين إلى أنه كان الأجدر عليها عدم الكشف عن وجه خفي لديها يمكنها بسببه أن تخسر شعبيتها حتى وإن كان هذا الأمر يتعلق بقناعاتها وآرائها الخاصة.

وأوضحوا أن الفنانة أصبحت محط أنظار الجمهور ووسائل الإعلام في كل تصرف أو تصريح أو جلسة تصوير أو عمل درامي تشارك فيه، لذلك عليها أن تكون حذرة وأن تعي أن كل موقف يحسب عليها.

ويأتي موقف بيرين سات العلني بدعم المثليين بعد أيام قليلة من إبداء رأيها تجاه زميلتها الفنانة هازال كايا بعد أن أجابت الأخيرة على سؤال أحد الصحفيين بقوله "ماذا لو أن ابنك أصبح مثليًا ماذا ستكون ردة فعلك؟"، لتجيبه كايا: "لا يهمني على الإطلاق، ما رد الفعل الذي يمكنني فعله؟ إنه شخص آخر مني، وليست لي رغبةٌ في توجيهه، لذا سأقف بجانبه وأدعمه في كل شيء".

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كما وجه لها صحفي تركي يدعى ايسين اوڤيت، بعد تصريحاتها قائلاً: "هازال اذهبي إلى نتفليكس سيفرحون بك أنهم يحبون المثليين كثيرا".

ودعمت بيرن سات رأي زميلتها ووصفت تصريحها بالشجاع والجريء لأن المثلية ليست جرمًا، ويحق لهم أن يعيشوا حياتهم بشكل طبيعي، ولا يحق لأحد أن يضغط عليهم وفق قولها.

وأضافت بيرين التي اشتهرت في الوطن العربي بدور "سمر" بأن الرجل لا يختار أحيانًا أن يكون مثليًا، لذلك على الجميع احترامه وتفهم كل ما مرّ به، فلا أحد منهم يختار ميوله.

كما عبّرت الفنانة عن حبها لهازال كايا، نافية بدورها كل ما أشيع عن أن هناك خلافا بينهما، مبينة أنها تشتاق لذكرياتها معها حين تصويرهما مسلسلهما "العشق الممنوع".



