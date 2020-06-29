تراند اليوم : نقل فنانة شهيرة إلى المستشفي بعد وعكة صحية مفاجئة

تعرضت الفنانة العراقية المقيمة في الكويت، سعاد السلمان، لوعكة صحية مفاجئة نقلت على إثرها إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.

ونشرت السلمان مقطع فيديو عبر حسابها في ”إنستغرام“، من داخل المستشفى، وهي ترقد على السرير وتتلقى العلاج، وبدت المحاليل معلقة في يدها.

وظهرت السلمان في المقطع تقول إنها ستجري عملية لإزالة حصوة كبيرة على المرارة، وطالبت الجمهور بالدعاء لها.

وبدت على وجه الفنانة ملامح التعب، ووجهت بصوت ضعيف الشكر للطبيب الذي أدخلها المستشفى وعالجها وأجرى لها التحاليل المطلوبة.

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كما وجهت سعاد الشكر لمتابعيها وكل من سأل عنها قائلة ”تسلمون ما قصرتم يكفيكم الشر ويبعد عنكم المرض والهم“، فيما لم تكشف نوع مرضها وتفاصيله.

وأثار ظهور السلمان بهذه الحالة قلق الجمهور وزملائها في الوسط الذين بادروا بالسؤال عنها، والدعاء لها بالشفاء العاجل والسلامة والعودة للمنزل وجمهورها.

وكانت السلمان، ظهرت قبل أيام، وعبرت عن ندمها الشديد بسبب خضوعها لعملية تكميم المعدة التي أجرتها لإنقاص وزنها، مؤكدة أنها تعاني من آلام مبرحة بالجزء الأسفل من جسمها وخاصة بالكليتين، منذ خضوعها لهذه العملية، إضافة إلى أنها فقدت حاسة التذوق كليا.