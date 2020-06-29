في هذا الموعد .. محمود محمود يبدأ تصوير فيلم ماجدة في دبي

استقر المخرج محمود محمود على بداية تصوير فيلم ماجدة أول سبتمبر القادم في دبي و يليه فلسطين وينهي التصوير بمصر.

وتدور قصة الفيلم حول قصة الحب التي لا تنتهي على مر الزمان المرأه التي تمثل التاريخ والحب

والحقيقه في رحله البحث عن تلك المرأه بمختلف أركان الأرض نرى من خلال رحله بحث عنها الحقيقه المطلقه بحياتنا وهى القدس التاريخ والمستقبل .

الفيلم بطولة حسين نخله من فلسطين، يوسف العبيد، ابانوب عزت ،انتاج سمير ابو النيل ، و تأليف وإخراج محمود محمود .

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الجدير بالذكر أن آخر أعمال المخرج محمود محمود فيلم امراة سمراء بطولة يوسف العبيد ،أيه حلمى ،قصيده الشعر للممثل والشاعر حسين نخله وتصوير محمد غانم وتأليف وإخراج محمود محمود .