في هذا الموعد .. محمود محمود يبدأ تصوير فيلم ماجدة في دبي

استقر المخرج محمود محمود على بداية تصوير فيلم ماجدة أول سبتمبر القادم في دبي و يليه فلسطين وينهي التصوير بمصر.
وتدور قصة الفيلم حول قصة الحب التي لا تنتهي على مر الزمان المرأه التي تمثل التاريخ والحبوالحقيقه في رحله البحث عن تلك المرأه بمختلف أركان الأرض نرى من خلال رحله بحث عنها الحقيقه المطلقه بحياتنا وهى القدس التاريخ والمستقبل .
الفيلم بطولة حسين نخله من فلسطين، يوسف العبيد، ابانوب عزت ،انتاج سمير ابو النيل ، و تأليف وإخراج محمود محمود .
الجدير بالذكر أن آخر أعمال المخرج محمود محمود فيلم امراة سمراء بطولة يوسف العبيد ،أيه حلمى ،قصيده الشعر للممثل والشاعر حسين نخله وتصوير محمد غانم وتأليف وإخراج محمود محمود .
كانت هذه تفاصيل خبر في هذا الموعد .. محمود محمود يبدأ تصوير فيلم ماجدة في دبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.