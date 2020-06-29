بعد هديته .. نبيلة عبيد توجه رسالة إلى قصي طارق

وجهت النجمة الكبيرة نبيلة عبيد رسالة شكر إلى الفنان قصي طارق، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت نبيل عبيد صورة لها من لمسة قصي، وعلقت عليها قائلة: اجمل هدية أسعدتني و اسعدني أكثر ما كتبه صاحبها الفنان العالمي العراقي الأصل قصى طارق المقيم في لوس انجلوس بالولايات المتحده الاميركيه ...بائعة السمك عنوان اللوحهً

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لوحه مخوذه من فلم شادر السمك وهو تعبير الصدمه التي تتلو الخيانه , من شخص هو كل ما تملك صنعت معه دربك ,فتتفاجئ برد الجميل بالرذيل, فالمعروف لاينبت الا في الارض الطيبه، اللوحهً هذه بعتها عام ٢٠١٧في معرضي المشترك في فرساي فرنسا ، لطبيب فرنسي الجنسية ، قال لي استفزتني عيني الصبيهً كلها شجن وحب وطموح ، فشتراها وبعث لي رسالهً قال عندما انام انظر الى وجهها قبل نومي فأرى احلام جميلة . وقال لي ضاحكا زوجتي تغار من اللوحهً تقول لي هل هيه اجمل مني .وانتو ايه رأيكم بالهدية الجميله ديه..

يذكر أن النجم الكبيرة نبيلة عبيد شاركت مؤخرًا في بطولة مسلسل سكر زيادة، والمسلسل من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان، وبطولة كل من نادية الجندي، سميح أيوب، هالة فاخر، مي الغيطي، طارق عبد العزيز، أميرة هاني، هنادي مهنا.