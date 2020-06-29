بعد هديته .. نبيلة عبيد توجه رسالة إلى قصي طارق

وجهت النجمة الكبيرة نبيلة عبيد رسالة شكر إلى الفنان قصي طارق، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
ونشرت نبيل عبيد صورة لها من لمسة قصي، وعلقت عليها قائلة: اجمل هدية أسعدتني و اسعدني أكثر ما كتبه صاحبها الفنان العالمي العراقي الأصل قصى طارق المقيم في لوس انجلوس بالولايات المتحده الاميركيه ...بائعة السمك عنوان اللوحهً
وانتو ايه رأيكم بالهدية الجميله ديه..
يذكر أن النجم الكبيرة نبيلة عبيد شاركت مؤخرًا في بطولة مسلسل سكر زيادة، والمسلسل من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان، وبطولة كل من نادية الجندي، سميح أيوب، هالة فاخر، مي الغيطي، طارق عبد العزيز، أميرة هاني، هنادي مهنا.
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