شاهد .. عاصي الحلاني يحتفل بعيد ميلاد ابنه على طريقته الخاصة

نشر النجم عاصي الحلاني صورة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
وظهر عاصي من خلالها برفrة
يذكر أن النجم عاصي الحلاني طرح مؤخرًا كليب بعنوان بعشقك، إخراج أحمد المنجد، والأغنية من كلمات إيهاب عبدالعظيم، وألحان محمد عبيه، وتوزيع طوني سابا، كما كسر الكليب حاجز الـ 3 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.
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