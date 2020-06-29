فن ومشاهير

شاهد .. عاصي الحلاني يحتفل بعيد ميلاد ابنه على طريقته الخاصة

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نشر النجم عاصي الحلاني صورة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

 

 

وظهر عاصي من خلالها برفrة

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ابنه الوليد، أثناء احتفاله بعيد ميلاده، وعلق على صورة مهنئًا: ‎عقبال المية سنة .. يا شمعة بيتي وحبيبي.

 

يذكر أن النجم عاصي الحلاني طرح مؤخرًا كليب بعنوان بعشقك، إخراج أحمد المنجد، والأغنية من كلمات إيهاب عبدالعظيم، وألحان محمد عبيه، وتوزيع طوني سابا، كما كسر الكليب حاجز الـ 3 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

 

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