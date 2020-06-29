تعرف على إيرادات السينما المصريه في أول يوم عودة أمام الجمهور

الأحد 28 يونيو 2020

أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، عن فتح دور العرض السينمائي والمسارح بداية من أمس السبت، بنسبة حضور 25% مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.



وننشر إيرادات الأفلام المصرية أمس السبت في أول يوم بعد قرار فتح دور العرض السينمائي من جديد، حيث حقق فيلم «لص بغداد» للنجم محمد عادل إمام 6,866 جنيه في المركز الأول، بينما حقق فيلم «الفلوس» لتامر حسني مبلغ 4,258 جنيه في المركز الثاني، وفي المركز الثالث جاء فيلم «بنات ثانوي» لمحمد الشرنوبي وهنادي منها بمبلغ 62 جنيها فقط لا غير، لتحقق الأفلام الثلاثة إجمالي إيرادات بلغت 11,186 جنيه.

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وقال مصدر مسؤول بإحدى دور العرض المصرية في تصريح صحفي إن السينمات استعدت لقرار الفتح عن طريق عدد من الإجراءات مثل إحضار بوابات التعقيم على البوابات، على أن تكون الكمامة شرط أساسي لدخول دور العرض، كما تم تطبيق التباعد بين الحضور في صالات العرض عن طريق الكراسي، وكذلك وجود تعقيم على كل باب قاعة.

وأضاف أنه سيتم مراقبة عدد حضور كل سينما من قبل الضرائب والمصنفات الفنية حيث أن مراقبينها تتوافد باستمرار على السينمات باستمرار لمراقبة التصنيف العمري للأفلام، وسيكون هناك عقوبة على من يخالف نسبة الحضور الـ25% مثل الغرامة وبعدها الغلق.