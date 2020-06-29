محمد سعد يكتب 10 حلقات من "يوم ليك ويوم عليك" ويرشح هاني رمزي للبطولة

الأحد 28 يونيو 2020

على قدم وساق، يعكف الكاتب والسيناريست محمد سعد، على مواصلة كتابة مسلسله الجديد "يوم ليك ويوم عليك"، والذي تمنى أن يخرج للنور في مارثون رمضان 2021.

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وقال محمد سعد، في تصريحات صحفية أن تجربته الإذاعية في راديو "معاك" طوال 3 سنوات هي ما شجعته على التواصل مع إحدى شركات الإنتاج والاتفاق على كتابة مسلسل لرمضان 2021، وأن شركة الإنتاج تعقد حاليًا جلسات عمل مستمرة للوصول إلى اتفاق شبه نهائي على الأبطال وأنه المؤشرات الأولية استقرت على الفنان هاني رمزي للقيام ببطولة هذا العمل، وخلال الأيام القليلة المقبلة سيتم التعاقد رسميًا مع بطلة العمل وستكون مفاجأة للجميع.

وأضاف سعد، أن العمل ينتمي للدراما الكوميدية وتدور أحداثه في الصعيد حول عائلتين يريدان نسب بعضهما البعض ولكن تحدث مواقف كوميدية تغير الأحداث رأسًا على عقب.

وأكد أنه انتهي من كتابة 10 حلقات وتم تسليمهم مع المعالجة الدرامية لشركة الإنتاج لسرعة الانتهاء من اختيار الأبطال، وتسكين الأدوار وتحديد موعد لبدء تصوير العمل ما بين مدينة الإنتاج الإعلامي وإحدى قرى المنصورة الريفية.