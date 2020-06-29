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عمرو الليثي يستقيل من رئاسة قناة النهار ويقاضي مجلس إدارتها

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الأحد 28 يونيو 2020

عتذر الإعلامي الدكتور عمرو الليثي عن عدم الاستمرار في العمل بقناة النهار، بعد أن أبلغ محاميه طارق جميل سعيد بإبلاغ القناة باعتذاره بشكل رسمي.

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وعلمت «بوابة أخبار اليوم» من مصادرها أن الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، رئيس شبكة قنوات النهار، ومقدم برنامج «واحد من الناس»، قد قام بتحرير محضرًا بقسم زايد  برقم " ٢٠٣١" إداري  بتاريخ ٢٤ يونيو الجاري ضد رئيس مجلس إدارة المحطة علاء الكحكي، لعدم حصوله على راتبه لمدة ٦ أشهر.

  وكانت شبكة تليفزيون النهار قد تعاقدت مع الإعلامي عمرو الليثي رئيسا لقنوات الشبكة، منذ سبتمبر ٢٠١٨ ، بالإضافة إلى تقديمه برنامج «واحد من الناس» علي شاشة القناة.

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