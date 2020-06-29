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شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الليثي يستقيل من رئاسة قناة النهار ويقاضي مجلس إدارتها والان مع التفاصيل
الأحد 28 يونيو 2020
عتذر الإعلامي الدكتور عمرو الليثي عن عدم الاستمرار في العمل بقناة النهار، بعد أن أبلغ محاميه طارق جميل سعيد بإبلاغ القناة باعتذاره بشكل رسمي.
وعلمت «بوابة أخبار اليوم» من مصادرها أن الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، رئيس شبكة قنوات النهار، ومقدم برنامج «واحد من الناس»، قد قام بتحرير محضرًا بقسم زايد برقم " ٢٠٣١" إداري بتاريخ ٢٤ يونيو الجاري ضد رئيس مجلس إدارة المحطة علاء الكحكي، لعدم حصوله على راتبه لمدة ٦ أشهر.
وكانت شبكة تليفزيون النهار قد تعاقدت مع الإعلامي عمرو الليثي رئيسا لقنوات الشبكة، منذ سبتمبر ٢٠١٨ ، بالإضافة إلى تقديمه برنامج «واحد من الناس» علي شاشة القناة.
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