شكرا لقرائتكم خبر عن «بريء أم مُدان».. انقسام حول تصريحات يوسف الشريف برفض المشاهد الساخنة والان مع التفاصيل

الأحد 28 يونيو 2020

أثارت تصريحات الفنان يوسف الشريف بشأن أعماله الفنية والتزامه بتعاليم الدين الإسلامي ضجة عارمة وجدلا واسعا في الأوساط الفنية المصرية.



وخرج يوسف الشريف في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي رامي رضوان على قناة "dmc" تحدث فيها أنه يراعي تعاليم الدين الإسلامي في أعماله الإسلامية ويرفض أداء المشاهد الساخنة، كما أنه يحرص على عدم مصافحة النساء في أعماله أو عند توقيعه أي مسلسلات، قائلا: "منذ عشر سنوات وأنا أضع تلك القيود فى أعمالى وأشترط عدم التلامس، وكان فى البداية الاتفاق شفوى ولكن ذلك كان يعرضنى لبعض الاعتراضات أثناء التصوير، مما دفعنى أن أجعل هذا الاتفاق مكتوب فى عقد العمل، وقد اتخذت هذا المبدأ بعد فيلم (هى فوضى) وأتذكر أن أحد المخرجين الكبار قد عرض على فيلم وبعد قراءته، اعترضت على المشاهد الساخنة فى الفيلم، فجاء رد المخرج وأحد النقاد (ماتشتغلش الشغلانة دى)، وبالفعل فكرت فى الاعتزال ولكن كرم الله استطعت أن أقدم العديد من الأعمال بهذا المبدأ".

وهاجم عدد كبير من النقاد والفنانين تصريحات يوسف الشريف، فيما دافع البعض عنه، وأحدثت تصريحاته حالة من الجدل على مواقع التواصل.

وحرصت الفنانة ناهد السباعي، على دعم يوسف الشريف، عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك" قائلة: "هو ليه الناس بتطالب بالحرية الجنسية للشواذ وتنتقد راجل رافض المشاهد الساخنة لأسبابه الخاصة، دى حرية شخصية ودى حرية شخصية، مش عجبك متتفرجش عليه ومتشتغلش معاه وفى الآخر شابوه يوسف الشريف".

ووجه الفنان كريم فهمي، رسالة للفنان يوسف الشريف بعد تصريحاته الأخيرة مع الإعلامي رامي رضوان، ونشر "فهمي" صورة ليوسف الشريف، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنسجرام"، وعلق عليها: "الراجل دا أنا بحبه وبحترمه في العموم مخلص ومجتهد وحر في رأيه ويحترم".

ودعم الشاعر أمير طعيمة الفنان يوسف الشريف، وكتب عبر صفحته بـ"فيس بوك": ""بتوع حرية الرأي و اللي دائما بيدافعوا عّن كل اللي يغضب ربنا، بيهاجموا الراجل اللي عايز يرضي ربنا في شغله وبيرفض تقديم ما يخدش الحياء في أعماله... وأصلا ما فرضش رأيه علي الأخرين، هو فقط مختار لنفسه طريق مريحه و ناجح فيه".

ودافع الفنان هشام ماجد، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" عن يوسف الشريف قائلا: "في بعض الناس سواء شغالين في المجال الفني أو صحفيين أو ناس عادية استغلوا الكلام اللي قالوا يوسف الشريف في برنامجه مع رامي رضوان وابتدوا يهاجموه، وقاموا ناشرين حاجات لأفلام قديمة عملها عشان يثبتوا إنه كان بيعمل الحاجات دي عادي إنه يعني كدة بيدعي الفضيلة وكده".

وتابع هشام ماجد: "كل الاحترام ليوسف الشريف، فهو فنان راقي ومحترم بيتعب على شغله وبيحترم جمهوره، وكل الاحترام لأي حد متفق أو مختلف مع كلامه بس باحترام.. كل شخص له الحرية في أفكاره طالما بيحترم من حوله ولا يؤذي أحدا.. لا يعجبك كلامه تقدر لا تشاهد أعماله، لكن لا تخرج لتشوه تصريحاته بحجة أنك المحامي المدافع عن حق الفن وحرية الإبداع تبقي شخص ناقص".

ودافع الشاعر والمؤلف أيمن بهجت قمر عبر صفحته بـ"فيس بوك" عن يوسف الشريف قائلا: "يا اللي بتدور على الحرية والتحرر وكل واحد حر ينام على الجنب اللي يريحه ... أنا بحب يوسف الشريف وهو حر في أفكاره.. وعلى رأي الشاعر اللي قال: كل واحد يعمل اللي يريحه".

وأكد الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أنه ليس متابعًا لمواقع التواصل الاجتماعي بشكلٍ جيد، ولم يطلع على تفاصيل الأزمة المُثارة على مدار الساعات القليلة الماضية حول أحد الممثلين، قائلًا: "مش متابع.. وأرفض التعليق على هذه الأزمة.. مقدرش أقيم حاجة لم أراها".

وأضاف أشرف زكي، خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج "المساء مع قصواء"، الذي يُعرض عبر قناة "TeN" الفضائية، أنه يجب التفريق بين المبادئ الشخصية، وفنان يتوقف عن ملامسة النساء في ظل أزمة كورونا، مطالبًا بعدم الانجراف وراء قضية وصفها بـ"الوهمية".

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وتابع: "ده فنان له رأي خاص به فقط، وليس قاعدة عامة.. وكل واحد له رأيه ويحترم.. وأنا معرفش مين الممثل ده ولا عاوز أعرفه".

بينما دافع الفنان محمد أنور نجم مسرح مصر، عن يوسف الشريف بعد أن قام بنشر صورة له عبر موقع الصور "انستجرام"، وعلق قائلا: «ايه كل الهري والكلام الفاضي وقله الأدب اللي حصلت عشان الراجل ده قال إن عنده مبدأ معين هو إنه ضد المشاهد الساخنة أو الأحضان والبوس والكلام ده لأنه ببساطة بيخاف ربنا ومش عاوز يغضبه وهو شغال بالمبدأ بقاله أكتر من عشر سنين وناجح بيه وربنا كارمه من وسع كمان وأنه هو مش ضد اللي بيعمل عكس كده ولا شايف نفسه أكتر احتراما من حد».

وأضاف: «فجأه كل الناس شايفاه رجعي ومتخلف ومش فنان وناس قالو ده إخوان وناس قالت طب روح حجب مراتك الأول وبعدين اتكلم وناس طلعتله مشاهد من أعمال قديمة هو بيحضن فيها وقالو أيام ما كان بيحب التلامس وكمية قلة أدب في موضوع الراجل طرحه بكل احترام وقال إن فيه ممثلين كتير زيه أصلا مش بيحبو يعملو ده أو ندمو أصلا علي أعمال هما قدموها في البداية وبعدين شافو إنه ماينفعش إنه يعمل كده تاني».

وتابع «على فكره بقي هو صح والله العظيم وأنا نفسي اللي لسه ببدأ عملت حاجات وندمت إني عملتها ونفسي ربنا يسامحني عليها افتكر أنك لما بتموت وأنت سايب صدقة جارية بتنفعك في قبرك وتزود حسناتك ..ممكن كمان تعمل عمل يعتبر ذنب جاري وبعد ما تموت يفضل يزود سيئاتك».

وهاجم المخرج مجدي أحمد علي، الفنان يوسف الشريف، وكتب عبر صفحته بـ"فيس بوك": "أنا كمان يامحمد مكنتش عايز اتكلم في الموضوع لكن استفزني الكلام عن حرية الرأي والتعبير، تعبير إيه أنت ممثل، جزء من عمل فني له قواعد وأسس أهمها أنه التمثيل مش واقع وإنما حالة للتأثير في مشاهد.. الكلام كده بقه شبه كلام المشايخ اللي قالوا إن الجواز السينمائي جواز صحيح شرعا، وبعدين إنت ممثل خاضع لشروط العمل الفني ليس من حقك فرض شروط من خارجه إذا كان من حقك أصلا أن تتدخل في عمل من صلب مهنة المؤلف والمخرج مبدعا العمل الأصليين".

وتابع :"ما علاقة كل هذا بحرية الرأي..وهل على مخرج يحترم نفسه أن يستبدل مشهد لأب يحتضن ابنته الغائبة..لأن الأب (الممثل) قرر أن ابنته (الممثلة) ليست ابنته في الحقيقه أو أن هذا هو رأيه في الفن ..ما هذا الهراء ..أنا مش مصدق أصلا إني أناقشه".

واعترض الفنان خالد سرحان- عبر صفحته بـ"فيسبوك" على تصريحات يوسف الشريف قائلاً: «أعترض على تصريح الزميل المحترم حاجة زي دي خليها بينك وبين نفسك لأن ممكن جدًا تسيئ لزملائك، وتتفهم بكذا معنى.. وممكن تبان أنه تصريح الهدف منه الإثارة إنت فنان أكبر من كده بكتير المفروض ميفوتكش الحاجات دي وزملائك محترمين على فكره مش أنت بس المحترم».

بينما سخر المنتج محمد العدل من تصريحات يوسف الشريف، حيث كتب عبر صفحته بـ"فيس بوك": "أنهينا تطبيق السينما النظيفة.. وبدأنا فى تطبيق مرحلة عدم التلامس".

وكتب الفنان والمؤلف عمرو محمود ياسين، عن أزمة يوسف الشريف عبر صفحته بـ"فيس بوك" قائلا: :"أنا مش عارف يوسف الشريف قال إيه بالضبط.. لكن كل اللي أقدر أقوله إن هو حر ما لم يضر المهم إنه فنان وإنسان محترم وبيقدم فن محترم أيضا ومختلف".

وردت إنجي علاء زوجة النجم يوسف الشريف على موجة الهجوم التي تعرض لها زوجها، وكتبت عبر صفحتها بـ"فيس بوك": "في أخبار كتير مغلوطة عن يوسف متداولة من حواره مع الإعلامي رامي رضوان اللي اتذاع في برنامجه مساء dmc بس متحرفة بزيادة شوية.. يوسف اتكلم عن المشاهد الساخنة وأعرف فنانين كتير تانيين مش بيحبوا يعملوها".

وتابعت :"إيه اللي جاب ملامسة النساء للموضوع.. أوفر أوي بصراحة!! هو مجبش سيرة ملامسة النساء والحوار موجود على صفحة القناة! ياريت يكون في تحري للدقة عند تغطية الحوارات واحترام لرأي وأفعال الناس مادام مش بتضر حد وشكرا لكل أصحاب الأقلام المهنية اللي لما غطت الحوار نقلت اللي فعلا دار فيه #يوسف_الشريف".

يذكر أن آخر أعمال يوسف الشريف مسلسل "النهاية"، والذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي، وتدور أحداثه في عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة، خاصة مع ظهور إنسان آلي مستنسخ منه، ويشارك في بطولته كل من عمرو عبد الجليل، ناهد السباعي، أحمد وفيق، إياد نصار، سوسن بدر، محمد لطفي، محمود الليثي، سارة عادل، سهر الصايغ، باسل الزارو، باسم مغنية، عبد الرحيم حسن، محمد مرزبان، أيمن الشيوي، محمد جمعة، داليا شوقي، فكرة يوسف الشريف، تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامي.