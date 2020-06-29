شكرا لقرائتكم خبر عن مزيكا تطرح لــ محمود الليثي "تقلان علينا" والان مع التفاصيل

الأحد 28 يونيو 2020 تطرح اليوم مزيكا للفنان محمود الليثى على موقع يوتيوب، وجميع المتاجر الإلكترونية أحدث أغانيه بعنوان "تقلان علينا".

الأغنية من كلمات ملاك عادل، وألحان محمود الليثى.. ويقول كلماتها:.. تقلان علينا اسم الله قولي بأمارة ايه Advertisements ما تحن يا سيدي يلا هو احنا عملنا ايه ده بلعناله الزلط عمل فينا الغلط احنا بلعنا الزلط عمل فينا الغلط بقى يعيشهم علينا ويسبق بالغلط

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