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شكرا لقرائتكم خبر عن بعد رفضه ملامسة الفنانات ... «النجوم» يهاجمون يوسف الشريف والان مع التفاصيل
الأحد 28 يونيو 2020
شن عدد من المخرجين والفنانين هجوما على الفنان يوسف الشريف بعد تصريحاته الأخيرة والتي أكد خلالها أنه يرفض تقديم مشاهد ساخنة أو ملامسة الفنانات أو تقديم أي دور عكس مبادئه .
وكتب المخرج مجدي أحمد علي من خلال حسابه على الفيسبوك: " مكنتش عايز اتكلم في الموضوع لكن استفزني الكلام عن حرية الرأي والتعبير .. تعبير ايه انت ممثل ..جزء من عمل فنى له قواعد وأسس أهمها انه التمثيل مش واقع وإنما حاله للتأثير في مشاهد ...وبعدين انت ممثل خاضع لشروط العمل الفني ليس من حقك فرض شروط من خارجه اذا كان من حقك اصلا أن تتدخل في عمل من صلب مهنة المؤلف والمخرج مبدعا العمل الاصليين..ما علاقة كل هذا بحرية الرأي.. وهل على مخرج يحترم نفسه أن يستبدل مشهد لاب يحتضن ابنته الغائبه .. لأن الأب (الممثل ) قرر ان ابنته (الممثله) ليست ابنته فى الحقيقه أو أن هذا هو رأيه في الفن .. ما هذا الهراء .. انا مش مصدق اصلا اني باناقشه" .
أما المخرجة كاملة أبو زكري فكتبت من خلال حسابها على الفيسبوك :" الستات طلعت فيروس .. نو تاتش".
بينما اكتفى صبري فواز بنشر صور نجوم الزمن الجميل خلال تقديمهم مشاهد رومانسية كرد على تصريحات يوسف الشريف .
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