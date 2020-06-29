شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلامي عمرو الليثي يغادر قناة النهار والان مع التفاصيل

الأحد 28 يونيو 2020 اعتذر الاعلامي الدكتور عمرو الليثي عن الاستمرار في العمل في قناه النهار و قد ابلغ محاميه طارق جميل سعيد بإبلاغ القناة باعتذاره بشكل رسمي عن الاستمرار في العمل..

وكانت شبكة تليفزيون النهار قد تعاقدت مع الإعلامي عمرو الليثي رئيسا لقنوات الشبكة، منذ سبتمبر ٢٠١٨ ، بالإضافة إلى تقديمه برنامج واحد من الناس على شاشة القناة.

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