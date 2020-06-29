- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلامي عمرو الليثي يغادر قناة النهار والان مع التفاصيل
الأحد 28 يونيو 2020
اعتذر الاعلامي الدكتور عمرو الليثي عن الاستمرار في العمل في قناه النهار و قد ابلغ محاميه طارق جميل سعيد بإبلاغ القناة باعتذاره بشكل رسمي عن الاستمرار في العمل..
وكانت شبكة تليفزيون النهار قد تعاقدت مع الإعلامي عمرو الليثي رئيسا لقنوات الشبكة، منذ سبتمبر ٢٠١٨ ، بالإضافة إلى تقديمه برنامج واحد من الناس على شاشة القناة.
كانت هذه تفاصيل خبر الإعلامي عمرو الليثي يغادر قناة النهار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.