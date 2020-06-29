فريق عمل فيلم «ماجدة» يسافر إلى دبى لبداية التصوير سبتمر المقبل

الأحد 28 يونيو 2020

استقر المخرج محمود محمود على بداية تصوير فيلم "ماجدة" أول سبتمبر القادم في دبي ويليه فلسطين وينهي التصوير بمصر.



وتدور قصة الفيلم حول قصة الحب التي لا تنتهى على مر الزمان المرأه التي تمثل التاريخ والحب والحقيقه في رحلة البحث عن تلك المرأة بمختلف أركان الأرض نرى من خلال رحلة بحث عنها الحقيقة المطلقة بحياتنا وهى القدس التاريخ والمستقبل.

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الفيلم بطولة حسين نخلة من فلسطين، يوسف العبيد ، ابانوب عزت ، انتاج سمير أبو النيل ، و تأليف وإخراج محمود محمود.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال المخرج محمود محمود فيلم "امراة سمراء" بطولة يوسف العبيد، أية حلمي ،قصيدة الشعر للممثل والشاعر حسين نخلة وتصوير محمد غانم وتأليف وإخراج محمود محمود.