شكرا لقرائتكم خبر عن رغم غلق سينمات أمريكا.. نجوم هوليوود يتعاقدون على أفلام 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم أن صناع السينما الأمريكية لم يتخذو قرارا حتى الآن لإعادة فتح دور العرض، بعد غلقها بسبب جائحة فيروس كورونا، إلا أن الفترة الأخيرة شهدت عددا من التعاقدات على أفلام عام 2021، ومن بينهم النجمة العالمية كيت وينسلت والتى تعاقدت على فيلم يروى قصة حياة إليزابيث ميلر المراسلة العسكرية الشهيرة، وستكتب السيناريو ايلين، وهو مقتبس من كتاب The Lives of Lee Miller لـ أنتوني بنروز ، الذى توصل لأرشيف لي ميلر ، الذي يتضمن جميع صورها ومذكراتها.

ويتناول الفيلم تفاصيل سفر إليزابيث ميلر لتغطية الحرب العالمية الثانية كمصورة صحفية وتذهب في مهمة لكشف الحقائق الخفية لألمانيا النازية، وتتوصل لحقائق لك يكون احد ليعرفها.

كما تعاقد النجم ليوناردو دي كابريو علي فيلم وثائقي حيث أعلنت شبكة نتفلكس عن تعاون مع دي كابريو والممثل والكاتب باري جينكينز من أجل إنتاج فيلم مقتبس من الفيلم الوثائقي "Virunga" حسب ما نشر موقع deadline.

Advertisements

الفيلم الوثائقي Virunga رشح لجائزة أوسكار عام 2014، عن فئة أفضل فيلم وثائقي، ويدور حول معركة إنقاذ الغوريلا الجبلية المعرضة للانقراض في الكونجو وأخرجه وكتبه أورلاندو فون إينسيديل، والفيلم المقتبس من الوثائقي Virunga وسيعرض عبر منصة نتفلكس ويكتبه باري جينكينز.

واستكمالا لأفلام السيرة الذاتية فجاءت النجمة كريستين ستيورت، الجميع بتعاقدها علي فيلم جديد بعنوان " Spencer"، ويتناول الفيلم فترة من حياة الأميرة ديانا، عندما قررت الطلاق من ولى العهد البريطانى الأمير تشارلز، ما جعل من المستحيل بالنسبة لها أن تصبح ملكة بريطانيا فى يوم من الأيام، وهى الفترة التى التف العالم كله حول الجدل المثار عن الأميرة الجميلة.

أما النجمة العالمية مارجوت روبي، والذى سطع نجمها بسماء هوليوود فى السنوات الأخيرة، تعاقدت على الجزء الجديد من سلسلة قراصنة الكاريبى بعنوان Pirates of the Caribbean، بعد انتهاء المفاوضات مع الشركة المنتجة للفيلم، على أن تكتب سيناريو الفيلم كريستينا هودسون، التي شاركت روبي في كتابة فيلمها السباق Birds of Prey، الذي أنتجه شركة ديزني، وحسب التقارير بطل السلسلة جوني ديب لن يشارك في هذا الجزء Spencer"، ويتناول الفيلم فترة من حياة الأميرة ديانا، عندما قررت الطلاق من ولى العهد البريطانى الأمير تشارلز، ما جعل من المستحيل بالنسبة لها أن تصبح ملكة بريطانيا فى يوم من الأيام، وهى الفترة التى التف العالم كله حول الجدل المثار عن الأميرة الجميلة.