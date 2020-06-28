شكرا لقرائتكم خبر عن أمير طعيمة مهنئًا نوال الزغبى بعيد ميلادها: كل سنة وأنتى أسعد من اللى قبلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وتحتفل الفنانة نوال الزغبى، بعيد ميلادها غدا الاثنين، ولكن حرص أصدقائها على الاحتفال بها مبكرا بمعايدتها على حسابها على تويتر.

وفي وقت سابق، هنأ المؤلف شاكر خزعل، الفنانة نوال الزغبي، حيث كتب لها:" أتمنى في عيدك ان يكون الحبيب على الطريق يمكن جايي على حصان لان ما في بنزين"، لترد عليه قائلة:" ان شاء لله ما يكون وقع عن الحصان".

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على جانب آخر نشرت الفنانة نوال الزغبي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة تجمعها بالنجم رامي عياش، معلقة عليها قائلة: "عشاء خاص مع نجم البوب المميز رامي عياش"، وذلك قبل يومين، وهو ما دفع الفنان رامي عياش لنشر صورة هو الآخر تجمعه بالنجمة نوال الزغبي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" معلقا عليها: "نورتي بيتك يا حبيبة قلبي".

يأتي ذلك بعد أيام من الضجة التي أثارتها الفنانة نوال الزغبي مؤخرا، حيث فاجأت جمهورها ومتابعيها فى الساعات الماضية، بصورة لها وقد تغير شكلها كليا بعد عملية التجميل التى أجرتها مؤخرًا، وأثيرت حالة من الجدل بسبب التغيير في شكلها حيث إن بعض متابعيها لم يتعرفوا عليها.

وكانت نوال الزغبى قد عبرت فى أحد اللقاءات التليفزيونية، عن رفضها عمليات التجميل وإنها نادمة لخضوعها لمثل تلك العمليات، قائلة: "أكيد ضد التجميل إذا الإنسان مش بحاجة وندمانه على علميات التجميل ولكن اتلعب بعقلى صديقه ظلت تزن عليا حتى عملت عملية التجميل".