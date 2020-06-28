شكرا لقرائتكم خبر عن حكيم: ستظل ثورة يونيو عنوانًا لإرادة المصريين وانتصارًا لوحدتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النجم الشعبى حكيم، أن ثورة الـ 30 من يونيو، ستظل دائمًا عنوانا لإرادة المصريين، وانتصاراً لوحدتهم، مهنئًا الشعب المصرى، بذكرى ثورة 30 يونيو، حيث نشر حكيم، صورته عبر انستجرام، وعلق عليها، "ستظل ثورة يونيو عنوانًا لإرادة المصريين، وتصميمهم على الحفاظ على هويتهم، والانتصار لوحدتهم.. كل سنة ومصر ايد واحدة ... تحيا مصر .. تحيا مصر .. تحيا مصر"



حكيم

حكيم فاجأ أحد معجبيه بمكالمة هاتفية بعدما طلب الأخير التواصل معه هاتفيا، حيث كتب حكيم عبر فيس بوك قائلا: "الصقر الجرىء كان عايزني أكلمه وكلمته فى التليفون وأنا انبسط قوى بالمكالمة، وإن شاء الله هاكلم حد بكره تانى من على الصفحة لو عايزني اكلمه.. بحبكم قوي ونفسي والله اتكلم معاكم كلكم".

ونشر الفنان حكيم فيديو أثناء مكالمة، أحد المتابعين عبر حسابه على فيس بوك، قائلا: "في واحد باعتلي على الصفحة إنه عايز يكلمني وبيقولي عايز أسمع صوتك وقولتله ابعت رقم تلفونك وهو مش مصدق إنى أكلمه.. بس أنا أكلمه وشوف هيقول إيه وهفتح الإسبيكر - بس يا رب يرد عليا".