شاهدوا أول صورة واضحة لابنة الفنان وائل كفوري البكر

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تداولت بعض الصفحات الفنية صورة لـ "ميشال" الإبنة الكبرى للفنان اللبناني وائل كفوري من زواجه السابق من أنجيلا بشارة.
معظم تعليقات المتابعين ركزت على ما إذا كانت "ميشال" تشبه والدها وائل، أو والدتها.
ميشال وائل كفوري
وقد رُزق وائل بإبنته الأولى "ميشال" في أيلول/سبتمبر عام 2012، ومنذ ذلك الوقت كان يرفض وائل نشر أي صورة لها إحتراماً لخصوصيتها. لكن، بعد انفصاله عن أنجيلا، نشرت الأخيرة صوراً لابنتيها ميشال وميلانا عبر صفحتها الخاصة على "انستقرام".
أنجيلا قامت بإغلاق حسابها الأول على "انستقرام" حيث كانت تمتلك الكثير من المتابعين، وعادت وأنشأت حساباً آخر لأصدقائها فقط.
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