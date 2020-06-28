عمر العبد اللات يطرح جديده مع هذا الفنان

بعد أن انتهيا من تصويرها بطريقة الفيديو كليب في العاصمة الأردنية عمّان، طرح الفنان عمر العبداللات والفنان اليمني صلاح الأخفش أحدث الأغاني المنفردة «الدويتو» بعنوان «تمنيت أشوفك» مع المخرج عبدالفتاح إسماعيل، معتمدين في الكليب على إظهار كلمات الأغنية المغناة بأصواتهما وحوارهما الغنائي.

Advertisements

وحمل العمل المتميز روحاً عاطفية تصدى لكتابة كلماته الشاعر أحمد الحزيمي وقام بتلحينه إبراهيم الطائفي، وتوزيع موسيقي للموزع خالد العلي، وتم تنفيذها وتسجيلها ما بين القاهرة وعمان حيث قام بعملية المكس والماستر مهندس الصوت إيهاب نبيل.

وسيتم عرض العمل المصور في القناة الرسمية التابعة للفنان عمر العبداللات والفنان صلاح الأخفش في موقع «اليوتيوب» بالإضافة إلى جميع المكتبات الموسيقية المتخصصة في عرض المحتويات الغنائية، إلى جانب الإذاعات الأردنية والعربية والخليجية.



شاهدي الأغنية :