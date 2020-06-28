حسين الجسمي يجري حواراً مع قلبه في أغنيته الجديدة!

بألحانه ورؤيته الموسيقية وغنائه، أصدر الفنان الإماراتي حسين الجسمي أغنية جديدة بعنوان «الحسّاس»، حاملة في كلماتها حواراً عاطفياً مع القلب، جدد تعاونه بها مع الشاعر أحمد الصانع، ومن توزيع ومكساج وماستر حسام كامل.

وتضمنت الأغنية في حواره مع قلبه غنائياً كلمات مؤثرة وجميلة، في وصف مشاعر الفرح والبعد عن الحزن، حيث يقول في أبياتها:

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يا قلبي الحسّاس

لو تنجرح لا باس

في حُب يمحي حُب

وفي ناس تمحي ناس

أرجوك لا تحزن

ارتاح واتطمن

بعض اللقى مؤلم

وبعض الفراق أحسن

وعرضت أغنية «الحسّاس» بشكل حصري عبر قناة حسين الجسمي الرسمية في موقع YouTube بفيديو خاص؛ تضمن كلمات الأغنية كاملة، وعرضت عبر جميع الإذاعات الخليجية والعربية، وباتت متوفرة في جميع المتاجر الموسيقية الإلكترونية المختلفة.



شاهدي الأغنية :