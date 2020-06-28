دومنيك حوراني تنشر صورها بالمايوه على شاطىء البحر

نشرت الفنانة اللبنانية دومينيك حوراني صورًا لها على البحر ظهرت بها بثياب السباحة، على حسابها الخاص في موقع انستغرام.

وبدت دومينيك مستمتعة على شاطئ البحر في ظل الأجواء الصيفية، واللافت هو أنها ظهرت في الصور واضعة قرطا في أنفها.

وهذه ليست المرة الأولى التي تنشر دومنيك صورها وهي على البحر، بل تشارك جمهورها دائمًا بصورها وهي على الشاطىء وبالمايوه.

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وكانت إستذكرت دومينيك حوراني مؤخرا المخرج اللبناني الراحل يحيى سعادة في ذكرى وفاته، كاشفة انه كان أول شخص آمن بموهبتها.

على صعيد آخر طرحت دومينيك حوراني مؤخرا كليب أغنيتها الجديدة "بس تعا".