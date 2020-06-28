رد غير متوقع من ياسمين عبد العزيز على انتقادات زيادة وزنها

تفاجأ الكثيرون من محبي الفنانة ياسمين عبدالعزيز، خلال الساعات الماضية، بظهور مفاجئ لها وهي تزيد عدداً من الكيلوات، بعد أن أعلنت عن زواجها خلال الفترة الماضية من الفنان أحمد العوضي، وتعرضت ياسمين عبدالعزيز لانتقادات شديدة؛ بسبب إطلالتها المفاجئة.

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وعلّقت ياسمين عبدالعزيز على الصورة التي ظهرت من خلالها بجانب زوجها أحمد العوضي، وقالت: «في الحب إن لم يزد وزنك؛ فأنت مع الشخص الخطأ»، وعلّق أحمد العوضي على الصورة: «دا إنتي كدا مع الشخص صح الصح»، وتفاعل معه الكثيرون من محبيهما، الذين أشادوا بعلاقتهما العاطفية، وأكدوا أنهما من أفضل الثنائيات الفنية في مصر حالياً.

وكان الفنان وائل عبدالعزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، قد دخل في العديد من الأزمات مع شقيقته؛ بسبب علاقتها بالفنان أحمد العوضي، وبعدها دخل في أزمات كثيرة مع عدد من المشاهير، من بينهم إدوارد وريهام سعيد، وبعدها اعتذر لهم قائلاً: «عايز أعتذر لصحابي في المهنة إذا صدر مني شيء مش تمام أو غريب وجديد عليا ليهم، اعذروني محدش عارف كمّ المشاكل اللي أنا فيها بقالي سنتين، وللأسف خلّت الواحد عصبي جداً، آسف مرة ثانية وكلها شوية وتروق وتحلى وترجع أحلى من الأول».

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