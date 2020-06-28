تعرّف على سعر السيارة الفاخرة والساعة القيِّمة التي أهداها أحمد ابو هشيمة لياسمين صبري

أهدى رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة زوجته الفنانة ياسمين صبري عدداً من الهدايا القيّمة وباهظة الثمن، ومن بينها سيارة ماركة «رولز رويس» الإنجليزية، وساعة سويسرية قيّمة.

ويتخطى سعر السيارة في الولايات المتحدة وأوروبا أكثر من 400 ألف دولار أمريكي، ما يوازي 6 ملايين و320 ألف جنيه مصري.

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محركها يعمل بـ 12 إسطوانة سعة 6. 75 لتر توين تربو، يولد قوة 563 حصاناً و850 نيوتن متر من عزم الدوران، وتستطيع التسارع من 100- كم / الساعة في 4. 5 ثانية فقط، والأهم أن السيارة تعد قصراً متحركاً من الفخامة.

وظهرت الفنانة في الصورة وهي ترتدي ساعة باهظة الثمن يقدر ثمنها بـ 29 ألفاً و300 دولار أمريكي، أي ما يعادل نصف مليون جنيه مصري.

ظهرت تفاصيل الساعة باهظة الثمن على الصورة المتداولة، حيث كانت من دار Audemars Piguet للمجوهرات والساعات، ومصنوعة من “الاستانلس ستيل” المعروف بالفولاذ المقاوم للصدأ، وظهرت الساعة مرصعة بالألماس والذهب الأبيض.