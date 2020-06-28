نجم مسلسل "عروس بيروت" يضع المناكير على أظافره ويتعرّض لهجوم شديد

تعرض الفنان السوري ياسر ياغي لهجوم عنيف من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بسبب ظهوره خلال الساعات الماضية في جلسة تصوير شبّهه الكثير بعدها بالنساء.

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ونشر ياغي مجموعة من الصور عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الفيديو والصور إنستقرام ظهر من خلالها وهو يستعد لتجسيد شخصية مصاص الدماء دراكولا، وتعرض لانتقادات شديدة بسبب طلاء أظافره بالمانكير وهو أحد مستحضرات التجميل التي تستخدمها السيدات.

يشار إلى أن الفنان ياسر ياغي قد حقق نجاحاً كبيراً وشهرة واسعة خلال الفترات الماضية بعد مشاركته في مسلسل عروس بيروت الذي شارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الفن بالوطن العربي، من بينهم ظافر العابدين وكارمن بصيبص ومحمد الأحمد وتقلا شمعون وفادي إبراهيم وضحي الدبس وجو طراد وعلاء الرعبس ولينا حوارنه وفائق عرقسوسي ومي صايغ وهو النسخة المعربة من المسلسل التركي الشهير عروس إسطنبول، وقد أستطاعوا من خلاله أن يحققوا نجاحات كبرى.