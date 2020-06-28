شقيقة احمد زكي ترفع قضيةً ضد محمد رمضان

قالت إيمان عطية أخت الفنان أحمد زكي: نحن نرفض بشدة تجسيد سيرة أحمد زكي في عمل درامي؛ خاصة أنها كانت وصية من وصاياه، وهو ما يلقي على عاتقي أنا وأشقائي تنفيذ هذه الوصية، والتعامل مع هذا المشروع الذي أُعلن عنه دون إذن مسبق منا، ونحن أولى الناس به.

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واستكملت: في حالة استمرار تنفيذ المشروع، سنقاضي محمد رمضان، وذلك لأنه لم يستأذن ورثة زكي الشرعيين، كما أننا نرفض تقديمه لهذا العمل، ولو عرض علينا ملايين الدنيا، وأعتقد أن السيناريست بشير الديك لن يستطع الخوض في تفاصيل الحياة الشخصية، والذي كان يفرض سياجاً من السرية حولها، ولا يعرف أحد عن تفاصيلها أي شيء.

يذكر أن الفنان محمد رمضان قد تعاقد على بطولة مسلسل «الإمبراطور»، الذي يحكي السيرة الذاتية للفنان أحمد زكي، ويكتبه السيناريست بشير الديك.

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