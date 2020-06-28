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نشرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز صوراً لها برفقة زوجها الفنان أحمد العوضي، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام؛ ليرد عليها العوضي وينشر صوراً لهما أيضاً معاً.
وظهرت ياسمين في الصور بوزن زائد وبطن منتفخ بشكل بسيط؛ ليتساءل البعض عن حقيقة حمل ياسمين، بالرغم من أنه لم يمر على زواجهما سوى أسابيع قليلة.
وقال مصدر مقرب من ياسمين عبدالعزيز، إنها ليست حاملاً بالطبع، لكنها تعرضت لزيادة في الوزن بسبب التواجد المستمر في المنزل وإغلاق الصالات الرياضية.
وأضاف المصدر أن ياسمين لا تفكر في الحمل والإنجاب مجدداً؛ لأن لديها أبناءً من زوجها السابق محمد حلاوة، كما أنها تخطت مرحلة الحمل والإنجاب وتربية الأطفال منذ سنوات.
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر مقرب من ياسمين عبد العزيز يكشف حقيقة حملها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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