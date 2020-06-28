بعد ساعات من نشره فيديو داخل سيارته.. احمد فلوكس يتعرض لحادث سير

تعرض الفنان أحمد فلوكس لحادث سير، بعد ساعات من نشر فيديو له من داخل سيارته وهو يغني.

ونشر أحمد فلوكس صورة لسيارته بعد اصطدامها، وعلق قائلاً: «الحمد لله على كل شيء».

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وقام أحمد فلوكس في الفترة الأخيرة بتأسيس شركة له تعمل في عدة مجالات، منها: الإنتاج والسوشيال ميديا، والعقارات والتوريدات، وينشر بشكل مستمر صوراً وفيديوهات له عبر السوشيال ميديا، خلال مباشرته لهذه الأعمال وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية بشكل كبير في شركته.

وشارك أحمد فلوكس مؤخراً في بطولة فيلم الممر، مع الفنان أحمد عز، وإياد نصار، وأسماء أبواليزيد، وأحمد رزق، ومحمد الشرنوبي، وأحمد صلاح حسني، ومحمد فراج، والفيلم من إخراج شريف عرفة.