بعد 20 يوماً من الارتباط.. حسن شاكوش ينفصل عن خطيبته

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي كلاماً منسوباً لوالد خطيبة حسن شاكوش، يعلن فيه انفصالها عنه بعد أسابيع قليلة من ارتباطهما.

وكتب والد الفتاة: «قدر الله وما شاء فعل.. الحمد لله الأمور وضحت في أولها، وسامحيني يا حبيبتي إني مش اديتك فرصة إنك تاخدي وقتك وتفكري، وقررت فسخ خطوبتك.. واللي جاي إن شاء الله أحسن، وربنا يختارلك الصالح».

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كان مطرب المهرجانات حسن شاكوش، قد احتفل بخطبته من فتاة من خارج الوسط الفني، وأعقبت تلك الخطبة زفة للعروسين في شوارع بولاق الدكرور، وظهر حسن شاكوش وعروسه في سيارتهما البيضاء يحييان المارة، وخلفهما مجموعة من السيارات والموتوسيكلات.

خطوبة حسن شاكوش كانت مفاجأة للجميع داخل الوسط الفني؛ حيث لم يعلن عن أية تفاصيل عنها من قبل.

يذكر أن حسن شاكوش قدم مؤخراً عدداً من الأغاني التي نالت إعجاب الجمهور، من أبرزها: «بنت الجيران» و«عود البطل».

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