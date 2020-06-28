وداد حمدي تتصدر "الترند" لهذه الأسباب

تصدرت الفنانة المصرية وداد حمدي مؤشرات بحث جوجل رغم رحيلها عن الحياة منذ 28 عاماً، وجاءت عودتها للمشهد بقوة بسبب ذكرى ميلاد الفنان صلاح قابيل في 27 يونيو/حزيران، وقد تردد كثيراً أنه تزوجها وأنجب منها ولداً.

بدأت وداد حمدي حياتها الفنية مغنية كورس، ثم انتقلت لمجال التمثيل، اشتهرت بأداء شخصية الخادمة خفيفة الظل، وتزوجت من الفنان محمد الطوخي.

جمع بينها وبين الفنانة هدى سلطان صداقة قوية، وبحكم التردد على منزلها أحبت أحمد شوقي شقيق الفنان الكبير فريد شوقي زوج هدى سلطان آنذاك.

وكانت المفاجأة أن أحمد شوقي عندما أراد الزواج منها، اعترضت أسرته ورفضت الفكرة بحجة أنها تظهر خادمة في الأفلام.

وفي 26 ماس/آذار 1994، قُتلت وداد حمدي على يد "ريجيسير" طمعاً في ثروتها.

Advertisements





صلاح قابيل

في 2 ديسمبر/كانون الأول 1992، رحل صلاح قابيل عن الحياة إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة، وعقب وفاته انتشرت عدة شائعات حوله كان أبرزها أنه دُفن حياً، ولم يستطع الخروج من مدفنه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

الشائعة الثانية التي طالته هى زواجه من الفنانة المصرية وداد حمدي، وقد خرج نجل صلاح قابيل ونفى تلك الشائعات.

يذكر أن الفنان صلاح قابيل وُلد في 27 يونيو/حزيران 1931، في مركز أجا بمحافظة الدقهلية، أحب التمثيل منذ صغر سنّه وهجر دراسة الحقوق والتحق بمعهد الفنون المسرحية، أملاً في أن يصبح ممثلاً مشهوراً.

ومن أبرز أعماله ليالي الحلمية، اللص والكلاب، السجينة، الراقصة والسياسي، مسجل خطر.