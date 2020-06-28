أحمد فلوكس يتعرض لحادث سير بعد ساعات من نشره فيديو داخل سيارته

تعرّض الفنان أحمد فلوكس لحادث سير، بعد ساعات من نشر فيديو له من داخل سيارته وهو يغني، ونشر صورة لسيارته بعد اصطدامها، وعلق قائلا: "الحمد الله على كل شيء".

وقام أحمد فلوكس قام في الفترة الأخيرة بتأسيس شركة له تعمل في عدة مجالات منها الإنتاج والسوشيال ميديا والعقارات والتوريدات وينشر بشكل مستمر صورا وفيديوهات له عبر السوشيال ميديا، خلال مباشرته لهذه الأعمال وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية بشكل كبير في شركته.

وشارك أحمد فلوكس مؤخرا في بطولة فيلم الممر مع الفنان أحمد عز وإياد نصار وأسماء أبو اليزيد وأحمد رزق ومحمد الشرنوبي وأحمد صلاح حسني ومحمد فراج، والفيلم من إخراج شريف عرفة.

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