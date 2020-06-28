شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد داش حرامى فى مسلسل "بيومى فؤاد ورانيا يوسف الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجسد الفنان الشاب أحمد داش دور حرامى في مسلسل بيومى فؤاد ورانيا يوسف "الحرامى"، حيث صور أبطال العمل عدد كبير من المشاهد، في ديكور خاص بالعمل بإحدى الأستوديوهات بديكور منزل وتظهر رانيا في دور أم لـ 3 بنات وزوجة بيومى فؤاد خلال أحداث المسلسل للمخرج محمد سلامة، وننشر صورة لـ"داش" ضمن أحداث المسلسل.



أحمد داش فى مسلسل الحرامى

ومسلسل الحرامي من نوعية الـ 10 حلقات، إخراج محمد سلامة ومقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية عبر الإنترنت، والعمل عبارة عن سيت كوم كوميدى كل حلقة تصل مدتها 10 دقائق فقط، تدور أحداثه فى مكان واحد تحدث فيه العديد من المفارقات الكوميدية، ويشارك فى بطولته رانيا يوسف، وكارولين عزمى ورنا رئيس وعدد من الفنانين الشباب.

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وشارك أحمد داش في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "البرنس"، الذي لعب فيه دور البطولة الفنان محمد رمضان والنجم أحمد زاهر، حيث تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

ومسلسل "البرنس"من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.