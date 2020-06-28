شكرا لقرائتكم خبر عن حلا شيحة تعيد نشر صورة أبنائها الأربعة هنا وخديجة وأحمد وعائشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعادت النجمة حلا شيحة، نشر صورة لها مع أبنائها الأربعة، هنا وخديجة وأحمد وعائشة، عبر حسابها على "إنستجرام"، حيث سبق لها وقد نشرت نفس صورة مع أبنائها الأربعة من قبل عبر حسابها وعلقت عليها: "دائمًا كن حامدًا، الحمد لله"



حلا شيحة

تصور حلا شيحة حاليًا فيلم "مش أنا" مع النجم تامر حسنى، حيث يتبقى أسبوع، وينتهى تامر حسنى من مشاهد الفيلم ويدخل مراحل المونتاج استعدادًا لطرحه قريبًا فى السينمات بعد قرار فتحها بنسبة 25% مع أخذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

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يشار إلى أن الفيلم توقف خلال الأشهر الماضية بسبب انشغال عدد من أبطاله بأعمال موسم رمضان الماضى وانتشار فيروس كورونا، وهو أول فيلم مصرى يتم تصويره بين مصر والسعودية.

وتدور قصة فيلم "مش أنا"، حول حالة نفسية ما تصيب "حسن"، والذي يجسده الفنان تامر حسنى، وتربطه علاقة قوية جدا بوالدته المريضة وهى الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهى محور حياته".

ويُعد فيلم "مش أنا" أول فيلم سينمائى مصرى يتم تصوير أحداثه بين مصر والسعودية، ويبدو أن العمل تحتوى بعض خطوطه السينمائية على أحداث بالسعودية، خاصة أن النجم السعودى فايز المالكى يشارك فى أحداثه بظهور خاص مع النجم تامر حسنى.