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شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسرع حالات الانفصال فى الوسط الفنى.. آخرهم شاكوش والشرنوبى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيطرت حالة من الدهشة على رواد مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" نتيجة انفصال مطرب المهرجانات حسن شاكوش عن خطيبته، ولم يمر شهر على خطبتهما، وبذلك يدخل موسوعة أسرع انفصال فى الوسط الفنى التى تضم العديد من النجوم الكبار والتى سنلقى عليها الضوء.
آخر من دخل هذه الموسوعة قبل شاكوش هو الفنان محمد الشرنوبى حيث تمت خطبته على مديرة أعماله ومنتجته سارة الطباخ وبعد 3 أشهر أعلن وقتها الشرنوبى على فيس بوك خبر انفصاله حيث قال: "سارة كانت إنسانة جميلة وجدعة جدًا، الموضوع بعد كده اتطور من صداقة لعلاقة حب، وبقى فيه ما بينا ثقة واحترام بس دى كانت بداية مشاكل قوية جدًا حصلتلى فى حياتي، أهمها عدم رضا أبويا عن العلاقة دى بسبب إن فرق السن بينى وبينها 15 سنة، وده كان السبب الرئيسى إن أبويا مكانش موجود فى فيديو قراية الفاتحة اللى معظم الناس شافته".
واستكمل حديثه قائلاً: "فسخت الخطوبة شهر يوليو 2018 يعنى بعد 3 أشهر بالظبط من قراية الفاتحة وماكناش لسه ساعتها اشتغلنا على الألبوم، وقلتلها انى مش حابب أكمل شغل خلينا أصحاب أحسن، وكان فيه محاولات معايا من ناس كتير مشتركة ما بيننا عشان يصلحوا الموضوع لأكتر من شهر لكن انتهى الارتباط وبدأت المشاكل".
فاجأ الكينج محمد منير الجميع فى سنة 2014، بإعلان الزواج من داليا محمد يوسف وهى إحدى السيدات التى يرجع أصلها إلى النوبة، وبعد 50 يومًا، أعلن منير انفصاله ليقرر استكمال حياته وحيدًا.
ومن الممثلات اللاتى يوجد اسمهن داخل الموسوعة المصرية لأسرع انفصال فى الوسط الفنى هى إيناس النجار من الأبرز بين حالات الطلاق فى الوسط الفنى، إذ عُقد قرانها على أحد رجال الأعمال، وانفصلت عنه بعد شهر واحد من الزواج، ولم تكشف إيناس عن أى تفاصيل خاصة بالانفصال وفضلت أن تعلق بـ"كل شىء قسمة ونصيب".
كذلك انفصلت الممثلة ياسمين كساب عن زوجها الطبيب الروسى ارتيوم كوشرجيان، وذلك بعد أشهر قليلة من عقد قرانهما. وفضلت ياسمين أيضًا عدم ذكر أى تفاصيل خاصة بالطلاق، وكتبت عبر حسابها الرسمى على أحد مواقع التواصل الاجتماعى، قائلة: الحمد لله على ما أنا فيه، الحمد لله على كل حال، إن أبغض الحلال عند الله الطلاق.
وفى نفس السياق قررت الممثلة ياسمين جمال إعلان انفصالها عن زوجها الفنان معوض إسماعيل، وذلك بعد مرور ما يقرب من العام على زواجهما. ولم تكشف ياسمين عن السبب الحقيقى وراء الانفصال، واكتفت بتدوينة عبر حسابها على فيسبوك، قالت فيها: أنا سنجل للأبد.
أعلنت الفنانة منة فضالى أثناء استضافتها بإحدى حلقات برنامج "شيخ الحارة" عن زواجها فى السر من الملحن محمد ضياء، وأنها انفصلت عنه بعد أشهر من الزواج، مؤكدةً أن والدتها رفضت ارتباطها وزواجها منه عندما تقدم لطلب يدها.
أعلنت الفنانة ريم البارودى أثناء استضافتها بإحدى حلقات برنامج "صبا الخير"، أنها تزوجت من النجم أحمد سعد، وأن طلاقها منه وقع قبل أيام قليلة من زفافه على النجمة سمية الخشاب، ورغم أن علاقتهما استمرت لما يقرب الـ14 عامًا، إلا أن زواجهما رسميًا لم يتجاوز شهرا واحدا.
ومن أغرب الحالات داخل الموسوعة هى مى سليم ووليد فواز حيث كشف الفنان وليد فواز أنه أصبح إنسان جديد بعد زواجه من مى سليم، وذلك فى أول تعليق له بعد الزواج، وقال عبر تغريدة له بحسابه الرسمى بموقع "تويتر": "أكيد بعد الجواز بقيت إنسان تانى لأنى بقيت إنسان جواه روحين".
وسافرت مى ووليد ليقضيان شهر العسل فى جزيرة "سانتورينى" باليونان، وقبل العودة من شهر العسل أعلنا انفصالهما.
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