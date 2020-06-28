شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسرع حالات الانفصال فى الوسط الفنى.. آخرهم شاكوش والشرنوبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيطرت حالة من الدهشة على رواد مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" نتيجة انفصال مطرب المهرجانات حسن شاكوش عن خطيبته، ولم يمر شهر على خطبتهما، وبذلك يدخل موسوعة أسرع انفصال فى الوسط الفنى التى تضم العديد من النجوم الكبار والتى سنلقى عليها الضوء.

آخر من دخل هذه الموسوعة قبل شاكوش هو الفنان محمد الشرنوبى حيث تمت خطبته على مديرة أعماله ومنتجته سارة الطباخ وبعد 3 أشهر أعلن وقتها الشرنوبى على فيس بوك خبر انفصاله حيث قال: "سارة كانت إنسانة جميلة وجدعة جدًا، الموضوع بعد كده اتطور من صداقة لعلاقة حب، وبقى فيه ما بينا ثقة واحترام بس دى كانت بداية مشاكل قوية جدًا حصلتلى فى حياتي، أهمها عدم رضا أبويا عن العلاقة دى بسبب إن فرق السن بينى وبينها 15 سنة، وده كان السبب الرئيسى إن أبويا مكانش موجود فى فيديو قراية الفاتحة اللى معظم الناس شافته".

واستكمل حديثه قائلاً: "فسخت الخطوبة شهر يوليو 2018 يعنى بعد 3 أشهر بالظبط من قراية الفاتحة وماكناش لسه ساعتها اشتغلنا على الألبوم، وقلتلها انى مش حابب أكمل شغل خلينا أصحاب أحسن، وكان فيه محاولات معايا من ناس كتير مشتركة ما بيننا عشان يصلحوا الموضوع لأكتر من شهر لكن انتهى الارتباط وبدأت المشاكل".

فاجأ الكينج محمد منير الجميع فى سنة 2014، بإعلان الزواج من داليا محمد يوسف وهى إحدى السيدات التى يرجع أصلها إلى النوبة، وبعد 50 يومًا، أعلن منير انفصاله ليقرر استكمال حياته وحيدًا.

ومن الممثلات اللاتى يوجد اسمهن داخل الموسوعة المصرية لأسرع انفصال فى الوسط الفنى هى إيناس النجار من الأبرز بين حالات الطلاق فى الوسط الفنى، إذ عُقد قرانها على أحد رجال الأعمال، وانفصلت عنه بعد شهر واحد من الزواج، ولم تكشف إيناس عن أى تفاصيل خاصة بالانفصال وفضلت أن تعلق بـ"كل شىء قسمة ونصيب".