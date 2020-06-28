عبلة كامل: لو اعتزلت الفن هقول

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النجمة عبلة كامل أكدت لـ"الخليج 365"، فى وقت سابق، فى تصريح خاص، خلال تصوير الجزء الأخير من المسلسل الشهير "سلسال الدم"، بأنه لا نية لديها لاعتزال الفن، وإذا وجدت لديها رغبة فى الإبتعاد تماما، يوما ما ستخبر الناس على الفور، لأنه حق الجمهور عليها.
يذكر أن آخر أعمال النجمة عبلة كامل مسلسل "سلسال الدم" الجزء الخامس، والذى عرض منذ 3 سنوات، وشاركها البطولة رياض الخولى ورامى وحيد وضياء عبد الخالق وراندا البحيرى وأميرة هانى، وكريم كوجك وماجد الشريف، وعدد كبير من الفنانين المشاركين فى الأجزاء السابقة، ومن المنضمين للجزء الخامس، الفنان الكبير أحمد بدير ورانيا فريد شوقى وأحمد سلامة، والمسلسل للكاتب الكبير مجدى صابر، والمخرج مصطفى الشال، من إنتاج لؤى عبد الله.
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