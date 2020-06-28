شكرا لقرائتكم خبر عن عبلة كامل: لو اعتزلت الفن هقول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما بين الحين والآخر تتجدد شائعة اعتزال النجمة عبلة كامل للحياة الفنية، وهو ما حدث خلال الساعات الماضية بشأن اعتزالها الفن من جديد. ”الخليج 365” تواصل مع الفنان القدير أحمد كمال، والد ابنتى النجمة عبلة كامل، والذى أكد أنه لا يعرف شيئا عن اعتزالها إطلاقا، ولا صحة لهذا الكلام، واصفا اعتزالها بالشائعة، وهو ما أكده أيضا المنتج الفنى غزال الشال، والذى تربطه علاقة صداقة وطيدة بالنجمة عبلة كامل، موضحا أنه لا صحة لاعتزال الفنانة الكبيرة، وأن آخر عمل جمعهما هو الجزء الخامس من المسلسل الشهير "سلسال الدم"، وأن لديها نية للعمل مرة أخرى بشرط تواجد العمل المناسب الذى تقدمه.

النجمة عبلة كامل أكدت لـ"الخليج 365"، فى وقت سابق، فى تصريح خاص، خلال تصوير الجزء الأخير من المسلسل الشهير "سلسال الدم"، بأنه لا نية لديها لاعتزال الفن، وإذا وجدت لديها رغبة فى الإبتعاد تماما، يوما ما ستخبر الناس على الفور، لأنه حق الجمهور عليها.

يذكر أن آخر أعمال النجمة عبلة كامل مسلسل "سلسال الدم" الجزء الخامس، والذى عرض منذ 3 سنوات، وشاركها البطولة رياض الخولى ورامى وحيد وضياء عبد الخالق وراندا البحيرى وأميرة هانى، وكريم كوجك وماجد الشريف، وعدد كبير من الفنانين المشاركين فى الأجزاء السابقة، ومن المنضمين للجزء الخامس، الفنان الكبير أحمد بدير ورانيا فريد شوقى وأحمد سلامة، والمسلسل للكاتب الكبير مجدى صابر، والمخرج مصطفى الشال، من إنتاج لؤى عبد الله.