شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ظهورها الأخير..ليدي جاجا في كاليفورنيا بملابس فضفاضة..هل تخفي حملها ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن ليدي جاجا ستكون خلال هذه الفترة ضحية العديد من الشائعات و ذلك بسبب ظهورها المتكرر بملابس فضفاضة مع صديقها مايكل بولانسكي و هو ما يجعل الكثيرين يتكهنون أنها " حامل " و تركز علي ارتداء الملابس الفضفاضة حتي تخفي ملامح الحمل .

التقطت عدسات مصوري " البابارتزي " عدة صور لليدي جاجا البالغة من العمر ( 34 عاما ) وهي بصحبة بولانسكي المدير التنفيذي لمجموعة Parker Group خلال شرائهما بعض الأطعمة في ماليبو بكاليفورنيا .



ليدي جاجا وصديقها

اكتفت ليدي جاجا بارتداء " تي شيرت " قصير و فضفاض باللون الرمادى مع شورت قصير باللون الأبيض ، و كأن هدفها إخفاء بطنها المنتفخ ، و لم تكن هذه هي المرة الأولي التي تظهر فيها جاجا بهذا الـ STYLE .

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ليدي جاجا

بينما لم تتجاهل النجمة الشهيرة ارتداء القناع الواقي تجنبا للإصابة بفيروس كورونا " COVID-19 " ، كما التزم بولانسكي أيضا بارتداء " الكمامة " .

يذكر أن ليدي كشفت أمس أنها قررت أن تقوم بتأجيل سلسلة حفلات " Chromatica " لصيف 2021 ، مع تأكيدها عبر صفحتها الشخصية بموقع " تويتر " قائله : " عملنا بكل قوة من أجل توفير أقصى وسائل الأمان والسرعة في تقديم هذه العروض، لكن الأهم هو أننا نريدكم أن تكونوا جميعا أصحاء وترقصوا معاً خلال الحفلات مثلما فعلنا دوما ".