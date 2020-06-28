شكرا لقرائتكم خبر عن النجوم يعودون للجيم.. ميس حمدان وأحمد فلوكس يستعرضان رشاقتهما البدنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الفنانة ميس حمدان مقطع فيديو لها عبر خاصية الأستورى على حسابها الرسمى فى موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، اليوم الأحد، حيث ظهرت تمارس التمارين الرياضية داخل الجيم بعد رفع الحظر.

وأظهر الفيديو الفنانة ميس حمدان وهى تمارس التمارين الرياضة من داخل صالة الجميم لاستعادة رشاقتها بعد قرار رفع الحظر مع استمرار بعض الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد

من جانبه، شارك الفنان أحمد فلوكس متابعيه وجمهوره عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، مساء اليوم، مقطع فيديو أثناء تواجده فى صالة الجيم لممارسة التمارين الرياضية.

Advertisements

وبعد مرور 93 يوما على قرار الحظر والإغلاق الجزئى، بدأت تعود الحياة لطبيعتها السبت فى معظم القطاعات بقرار الحكومة بفك الحظر، والتى شملت إلغاء حظر انتقال وتحرك المواطنين، بكل أنحاء الجمهورية، على جميع الطرق، وفتح دور العبادة واستقبال الجمهور بالمقاهي والكافتيريات والمطاعم، وما يماثلها من المحال والمنشآت، ومحال الحلويات ووحدات الطعام المتنقلة.

وشملت الضوابط المقررة من قبل الحكومة، أن تكون ساعات استقبال الجمهور وتحديداً جلوسهم، من الساعة 6 صباحاً، حتى 10 مساء، والالتزام بكل الضوابط والتدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية التى تقررها السلطات المختصة، وكذلك ألا تزيد نسبة الإشغال عن 25% من الطاقة الاستيعابية، وعدم تقديم النارجيلة "الشيشة"، بالإضافة إلى اقتصار العمل بتلك المحال والمنشآت خارج الساعات المقررة لاستقبال الجمهور على تقديم خدمة (التيك أواى) دون الجلوس، وخدمات توصيل الطلبات للمنازل، مع الإلتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة، على أن يُستثنى من قيد التوقيت المخابز، محال البقالة، بدالي التموين، محال الخضراوات أو الفاكهة أو اللحوم أو الدواجن أو الأسماك، والصيدليات، والسوبرماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية، بحيث يسمح باستقبال الجمهور على مدار الـ24 ساعة.