شكرا لقرائتكم خبر عن الأخوان رايت.. مصطفى خاطر ومحمد عبد الرحمن فى صورة بنفس التيشرت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صدفة غريبة جمعت الفنانين مصطفى خاطر ومحمد عبد الرحمن، حيث نشر الأول صورة تجمعهما معاً من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام ظهر فيها الثنائى يرتديان نفس التيشرت، وعلق عليها "صدفة غريبة"، بينما علق عبد الرحمن على الصورة "الأخوان رايت".

على جانب آخر مازال الفنان مصطفى خاطر ينشر فيديوهات وصور على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، ليداعب بها متابعيه، حيث تخصص فى الفترة الأخيرة فى نشر فيديوهات كويميدية وساخرة عبر تيك توك وإنستجرام ليتفاعل بها مع جمهوره، حيث نشر فيديو ساخر، أكد فيه أنه سينشر كل يوم جمعة فيديو، لتعليم متابعيه كيف تمكن من انقاص وزنه، مستعينا بطوق كبير، ومدعيا أنه يستطيع أن يلعب الـ "هيلا هوب"، لكنه فشل فى أن يلف الطوق حول جسمه، مختتما "إن شاء الله كل جمعة هعملكوا تدريب علشان تخسوا زي مانا خسيت".



خاطر وعبد الرحمن

قبل أيام شارك الفنان مصطفي خاطر جمهوره بفيديو له مع قطته خلال قيامه بتقليم أظافرها، وتظهر به منسجمة بشكل كامل معه دون مقاومته، حيث علق ساخرا على الفيديو: "لو حد تانى غيرى كان زمانها قطعتله وشه".

وكان قدم مصطفى خاطر مؤخرا مسلسل "عمر ودياب، والذى حقق نجاحا جماهيريا كبيرا، و سجل التعاون الأول بين ربيع وخاطر فى الدراما التليفزيونية، بعدما قدم كل منهما مسلسلين من بطولته فى العامين الماضيين، وهو إنتاج شركة سينرجى، وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وبطولة كل من: على ربيع ومصطفى خاطر ومحمد محمود ومحسن منصور ونهال عنبر، وضيوف الشرف صلاح عبد الله وويزو وأحمد فتحى.